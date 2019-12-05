طلبيات المصانع الأمريكية تصعد للمرة الأولى بـ3 أشهر

مباشر: ارتفعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأول مرة في 3 أشهر، بوتيرة توافق التوقعات.

وأعلن معهد الإحصاء الأمريكي في بيانات صادرة اليوم الخميس، ارتفاع طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 0.3 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل هبوط قدره 0.8 بالمائة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع طلبات المصانع الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة.

وأظهرت البيانات ارتفاع المخزونات بنحو 0.1 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول، بينما لم تشهد المخزونات أي تغيير.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.434.