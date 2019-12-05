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محدث.. الدولار يواصل الخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار يواصل الخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار يواصل الخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية، ومع التركيز على العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 16 شهراً خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 7 أشهر، فيما ارتفعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة لأول مرة في 3 أشهر.

ويظل تركيز المستثمرين على التطورات التجارية بعد إشارات مختلطة حول الأوضاع بين الولايات المتحدة والصين، فبعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد أنه من الأفضل تأجيل الصفقة لما بعد 2020 عاد ليشير إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد.

وبحلول الساعة 3:26 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.1 بالمائة ليرتفع اليورو إلى 1.1094 دولار.

في حين استقرت الورقة الخضراء أمام العملة اليابانية مسجلة 108.81 ين، كما استقرت مقابل العملة السويسرية لتسجل 0.9880 فرنك.

بينما تراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة لتصعد العملة البريطانية إلى 1.3133 دولار.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.463.

مباشر (اقتصاد)

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