تقرير:أوبك قد تقر خفضاً إضافياً لإنتاج النفط 500 ألف برميل

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن اللجنة الوزارية التي تضم كبار المنتجين في أوبك وحلفائها أوصت بتعميق تخفيضات إنتاج النفط.

وكشفت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها اليوم الخميس، أن اللجنة أوصت بزيادة خفض إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً من المستوى الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وقت لاحق من اليوم الخميس في فيينا، يتبعه اجتمع مع الحلفاء على رأسهم روسيا غداً الجمعة.

وكانت أوبك وحلفاؤها وافقوا في العام الجاري على استمرار خفض مستويات إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير صحفي أن أوبك والحلفاء يدرسون خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً.