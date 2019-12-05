ارتفاع الأسهم الأمريكية في المستهل مع التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار التفاؤل بشأن التجارة وبعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 7 أشهر خلال الأسبوع الماضي.

كما انخفض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 7 بالمائة ليسجل أدنى مستوى في 16 شهراً.

وفي التطورات التجارية، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن واشنطن وبكين على تواصل لإتمام الصفقة التجارية الأولية.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب ملحوظة في نهاية جلسة أمس ممع تقرير صحفي يشير إلى اقتراب إتمام الاتفاق التجاري الجزئي، بعد هبوط دام 3 جلسات متتالية.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 27688.1 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3116.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 858.9 نقطة.

وخلال نفس التوقيبت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.501.