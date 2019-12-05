السعودية وكوريا الجنوبية يتعاونان بمجال إنشاء وتشغيل المطارات الذكية

الرياض – مباشر: وقع وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المطارات مع وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية، كيم هيون- مي.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان صحغي، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال المطارات والتبادل التكنولوجي، والمشاركة في بين البلدين في مشاريع إنشاء المطارات وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، وذلك فقاً للتشريعات السارية لدى البلدين.

وأضافت هيئة الطيران المدني، أن مذكرة التفاهم بين البلدين شملت نطاقات تعاون متعددة؛ من أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالمطارات وإدارته وتحديثها، وتطوير السياسات والتعليمات ذات الصلة بالسلامة والجودة أساليب إدارة مرافق المطارات، إضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والمهنية، والمشاركة في الدورات التدريبية وجلسات العمل المتعلقة بمجال المطارات.

كما تشجع مذكرة التفاهم على تبادل الزيارات للخبراء والمختصين بين البلدين.

وأوضحت الهيئة، أن توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وكوريا الجنوبية يأتي بشأن التعاون في مجال المطارات، في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما ستسهم في تبادل الخبرات والمعلومات ومعرفة أحدث التطورات والتقنيات الحديثة التي وصلت إليها المطارات الذكية.

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