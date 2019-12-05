الودائع المصرفية بالسعودية تقفز أعلى 1.7 تريليون ريال بنهاية أكتوبر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت الودائع المصرفية بالمملكة العربية السعودية نموا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 4.7 بالمائة، وبزيادة تعادل 77.45 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام 2018.

وبلغت قيمة الودائع بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، 1.713 تريليون ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقارنة بـ 1.636 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وزادت قيمة الودائع بـ 14.23 مليار ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، والتي بلغت بنهايته 1.699 تريليون ريال، بزيادة 0.8 بالمائة.

وشهدت الودائع المصرفية نموا بالمملكة نتيجة زيادة قيمة الودائع تحت الطلب إلى مستوى 1.099 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.019 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بارتفاع 7.8 بالمائة، ما يعادل 79.84 مليار ريال.

وارتفعت نسبة الودائع الزمنية والادخارية بنحو 6.1 بالمائة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس سنوي؛ لتصل إلى 443.95 مليار ريال، مقارنة بـ 418.23 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2018، بزيادة 25.71 مليار ريال.

وبالمثل، زادت قيمة الائتمان المصرفي في السعودية بنحو 4 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 58.04 مليار ريال.

ووصل حجم الائتمان المصرفي بالمملكة إلى 1.509 تريليون ريال في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 1.451 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وجاء الارتفاع بالائتمان المصرفي في المملكة أكتوبر/ تشرين الأول 2019؛ مع الزيادة في حجم الائتمان طويل الأجل – أكثر من 3 سنوات – بنسبة 16.7 بالمائة تعادل 83.6 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغ الائتمان طويل الأجل في نهاية أكتوبر/ تشرين 585.46 مليار ريال، مقارنة بـ 501.86 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2018.

وفي المقابل، تراجع الائتمان متوسط الأجل – من سنة إلى 3 سنوات – بنحو 0.9 بالمائة إلى 229.43 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس سنوي، مقارنة بقيمته البالغة 231.48 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وانخفض الائتمان قصير الأجل – أقل من سنة – بنسبة 3.3 بالمائة إلى 693.86 مليار ريال، مقارنة بقيمته في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي والبالغة 717.37 مليار ريال.

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