نانسي بيلوسي تدعو للمضي قدماً في تحقيقات مساءلة ترامب

مباشر: طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي اللجنة القضائية بالمجلس بالمضي قدماً في إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول هيل، اليوم الخميس: "تصرفات الرئيس انتهكت الدستور بشدة".

وتابع: "إنه لا يترك لنا خيارًا سوى الرد على تصرفاته".

ويجري الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقات بشأن ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطته لتحقيق مصالح شخصية من خلال الضغط على أوكرانيا من خلال المساعدات الأمريكية لإجراء تحقيقات بشأن جون بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية ونجله.

وتؤكد تصريحات بيلوسي ما كان متوقعًا على نطاق واسع، أن الديمقراطيين في مجلس النواب سيصوتون على ما إذا كان سيتم مساءلة ترامب.

وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قد أكدت في تقريرها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم نفوذه لمصالحه الشخصية كما اتهمته بعرقلة تحقيقات المساءلة التي يجريها الكونجرس.