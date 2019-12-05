اكتشف أفضل 3 ألعاب بلايستيشن 4 من بطاقاتي

ينتظر الكثير من محبي ألعاب البلايستيشن الألعاب الجديدة في عالم ألعاب الفيديو أو حتى إصدارات جديدة للألعاب الموجودة بالفعل وكانت قد حققت نجاحًا كبيرًا والتي من أشهرها لعبة كرة القدم الشهيرة فيفا 20 على بلايستيشن 4 وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر يأتي الخبر السعيد لمحبي هذه الألعاب والتي تتوفر على بلايستيشن ستور (Playstation Network) والتي يمكن شراؤها عن طريق بطاقات بلايستيشن 4 من البقالات أو أونلاين من مواقع الـ بطاقات ستور كموقع www.bitaqaty.com الذي يُضم العديد من الفئات لأغلب البطاقات.

أجتهدت شركة EA كثيرًا حتى تجعل من لعبة فيفا 20 مثال أقرب إلى الواقع من لعبة كرة القدم الحقيقية، هذا الأمر الذي بدا ملحوظًا بين فئة محبي ألعاب الفيديو خاصة ألعاب كرة القدم. أضافت EA في تحديثها الأخير لفيفا 20 العديد من الأوضاع التي لاقت إعجابًا كثيرًا مثل وضع Volta الذي يتيح للاعبين لعب كرة القدم الخماسية، أما عن وضع FIFA 20 Ultimate Team على بلايستيشن 4 فهو الوضع الذي جعل من لعبة فيفا 20 اللعبة الأفضل عند الكثير. يتيح لك وضع FUT تشكيل فريق أحلامك من لاعبيك المفضلين، ليس فقط النجوم الحاليين بل أيضًا نجوم الفترات السابقة. يمكنك أيضًا من التحكم الكامل في إعدادات حسابك من خلال نادي FUT على الويب وتطبيق الجوال. لن نستغرق أكثر من ذلك حيث أن التحدث عن جميع مميزات لعبة فيفا يتطلب وقت أكثر بكثير، الأمر الذي سيتم توفيره لاحقًا فيما بعد.

تستمر اللعبة في تقديم صورة مثيرة من الصراعات العنيفة والوحشية لكن هذه المرة لم يتم التغافل عن باقي التفاصيل الشيقة فأنت الآن يمكنك اكتشاف باقي أسرار اللعبة أثناء التنقل، لا يقتصر الأمر على الحروب العنيفة حيث أضافت الشركة المصممة لـ The God of War على بلايستيشن 4 العديد من الألغاز الذكية بشكل لا يصدق، بالإضافة إلى شكل تفاعل شخصيات اللعبة مع بعضها البعض خاصةً كراتوس مع أتريس. تم اضافة أشكال جديدة للمعارك وطريقة تسلسل الأحداث المتعلقة بالحروب التي تضيف متعة أكثر للعبة وكل ذلك يحدث في عالم افتراضي يُشعر اللاعب بالحيوية والأحداث التاريخية ويجعل من اللعبة لعبة تنافسية تجذب الكثير من اللاعبين. كما تستمر اللعبة تحفيزك بشكل أكثر عمقًا لاكتشاف كل الأشياء الجيدة والجديدة في اللعبة.

خلال 2017 كانت أكبر مفاجأة! بعد تطوير لعبة killzone من شركة Guerrilla التي تستحق المركز الثاني لأفضل الألعاب في بلايستيشن 4، ومثيلتها في الروعة لعبة Horizon: Zero Dawn التي تجعل العالم غني بالاندهاش للاستكشاف وتتوه داخلها. تدور أحداث هورايزون زيرو داون في فترة زمنية بعد 1,000 عام، في عالم ما بعد الكارثة حيث وصلت البشرية قمة التفوق الحضاري ولكن المخلوقات الآلية وبشكل رئيسي الدينوصورات الآلية أصبحت أقوى وسيطرت على الأرض فهجر البشر الكوكب عدا جماعات قليلة.

اللعبة توفر أساليب قتال مختلفة ضد المخلوقات الآلية، تتنوع ما بين أساليب المواجهة المباشرة مثل التصويب بالأسهم واستخدام المتفجرات والقتال بالأسلحة اليدوية وما بين أساليب التخفي مثل التسلل واستهداف عناصر حساسة من العدو وتسخير عناصر البيئة للتخفي ومباغتة العدو جنبًا إلى جنب مع صناعة الأفخاخ. اللعبة أيضًا تقدم للاعبين نظام صناعة الأدوات اللازمة للنجاة باستخدام أدوات يمكن الحصول عليها من الأعداء ومن خلال استكشاف البيئة حيث تقدم اللعبة عالم مفتوح بالكامل يقدم حرية التجول وإنجاز المهمات والاستكشاف.

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