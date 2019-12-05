عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 16 شهراً

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 7.6 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول، ليسجل أدنى مستوى في 16 شهراً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، أن عجز السلع والخدمات في الولايات المتحدة تراجع إلى 47.2 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع عجز قدره 51.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تسجل تجارياً بقيمة 48.7 مليار دولار في الميزان التجاري.

وتراجعت الصادرات الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول لتسجل 207.1 مليار دولار.

فيما بلغت الواردات الأمريكية 254.3 مليار دولار بانخفاض 1.7 بالمائة عن الشهر السابق له، مع تراجع قدره 1.8 مليار دولار في الواردات الصينية إلى 35.3 مليار دولار.

ويعكس التراجع في عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة انخفاضاً العجز السلعي بنحو 3.7 مليار دولار إلى 68 مليار دولار مع زيادة فائض الخدمات بنحو 0.2 مليار دولار ليسجل 20.8 مليار دولار.

ومنذ بداية العام الحالي، فإن عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة ارتفع إلى 520.1 مليار دولار، مقارنة مع 513 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.481.