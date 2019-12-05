أخبار عاجلة

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
تعليق عمرو أديب عن أنباء ظهور مرض انفلونزا الخنازير -
أيمن المزين: تنبأت من بداية الموسم أن يكون للاتحاد السكندري شأن هذا الموسم -
من مصر | لقاء خاص مع “مولانا” الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق (كاملة) -
من مصر | هاشتاج #اسأل_علي_جمعة لاستقبال أسئلة المشاهدين لفضيلة الإمام​​ -
من مصر | النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر مع فضيلة الدكتور علي جمعة -
مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا تعلن بدء ملء السد يوليو المقبل -
مش بالطول هي.. لا أردوغان ولا غيره بيشوفوا تميم -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة بيراميدز والمصري - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 16 شهراً

Google+ Print
عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 16 شهراً عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 16 شهراً

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 7.6 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول، ليسجل أدنى مستوى في 16 شهراً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، أن عجز السلع والخدمات في الولايات المتحدة تراجع إلى 47.2 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع عجز قدره 51.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تسجل تجارياً بقيمة 48.7 مليار دولار في الميزان التجاري.

وتراجعت الصادرات الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول لتسجل 207.1 مليار دولار.

فيما بلغت الواردات الأمريكية 254.3 مليار دولار بانخفاض 1.7 بالمائة عن الشهر السابق له، مع تراجع قدره 1.8 مليار دولار في الواردات الصينية إلى 35.3 مليار دولار.

ويعكس التراجع في عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة انخفاضاً العجز السلعي بنحو 3.7 مليار دولار إلى 68 مليار دولار مع زيادة فائض الخدمات بنحو 0.2 مليار دولار ليسجل 20.8 مليار دولار.

ومنذ بداية العام الحالي، فإن عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة ارتفع إلى 520.1 مليار دولار، مقارنة مع 513 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.481.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار