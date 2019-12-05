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الإسترليني يواصل المكاسب مع اقتراب الانتخابات العامة

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الإسترليني يواصل المكاسب مع اقتراب الانتخابات العامة الإسترليني يواصل المكاسب مع اقتراب الانتخابات العامة

مباشر: صعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في 7 أشهر خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب تغريدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن حصد أغلبية في الانتخابات.

ومن المقرر أن تشهد المملكة المتحدة انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط استطلاعات الرأي التي تشير إلى فوز المحافظين بأغلبية.

وتواصل العملة البريطانية تسجيل مستويات هي الأعلى في نحو 7 أشهر لليوم الثاني على التوالي، بعد كسر حاجز 1.30 دولار في وقت سابق من الأسبوع، مع آمال قوية بفوز حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون.

ويؤكد جونسون أن فوز حكومة المحافظين بأغلبية في الانتخابات المرتقبة من شأنه أن يعني إتمام عملية البريكست، كونه يضمن تمرير صفقة البريكست.

وبحلول الساعة 1:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2 بالمائة ليسجل 1.3132 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو/آيار الماضي.

كما زادت العملة البريطانية أمام اليورو بنسبة هامشية 0.09 بالمائة لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8446 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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