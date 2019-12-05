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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

مباشر: انخفض عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 7 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 203 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان، مقابل 213 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف ترتفع إلى 215 ألف طلب خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية فقد سجلت مستوى 217.750 ألف، بانخفاض ألفي طلب عن الأسبوع الماضي.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة فارتفعت بمقدار 51 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1.69 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.501.

مباشر (اقتصاد)

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