12 ديسمبر.. بدء الاشتراك بزيادة أصول صندوق الراجحي ريت

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية عن موعد بدء الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت وذلك عن طريق طرح عام للمستثمرين اعتباراً من يوم الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، حتى يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019م.

وذكرت الراجحي المالية، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه سيتم طرح الوحدات الجديدة بسعر 8.8 ريال سعودي للوحدة.

وتابعت: سيكون الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق متاحا لكافة المستثمرين سواء مالكي الوحدات (المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يسبق اجتماع مالكي الوحدات الذي تم في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أو غيرهم من المستثمرين.

وأوضحت أن نسبة التخصيص المستحق لمالكي الوحدات عند الاشتراك في الصندوق هي 0.1379 أي أن مالك الوحدة الحالي الذي يمتلك 10 آلاف وحدة يحق له الحصول على 1,379 وحدة .

يبلغ عدد الوحدات الحالي 122.2 مليون وحدة، برأسمال مدفوع ومصرح به 1.22 مليار ريال.

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية، لزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق "الراجحي ريت"، عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وتم إدراج صندوق الراجحي ريت، بسوق الأسهم السعودية "تداول"، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، بتاريخ 20 مارس / آذار 2018.

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