"صادرات" تمدد عقد توزيع مع "أبناء عبدالرحمن الشعلان للتجارة"

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، عن تمديد عقد بيع وتوزيع مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة، لمدة سنة ميلادية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أن تمديد العقد، جاء بناءً على موافقة الطرفين، ونسبة إنجاز 100 بالمائة لمدة العقد.

وأشارت إلى أنه لا توجد أية تكاليف مرتبطة بالحدث، ولا يوج أي أثر على النتائج المالية للشركة.

وأعلنت، الشركة، في ديسمبر / كانون الأول 2018، عن تمديد عقد بيع وتسويق مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة سنة ميلادية بناءً على موافقة الطرفين.

وأعلنت "صادرات"، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن تمديد عقد بيع وتسويق الأسمنت مع شركة "أسمنت الجوف" إلى سنة ميلادية قادمة، بناءً على موافقة الطرفين.

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