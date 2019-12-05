اكتتاب أرامكو حديث الصحافة العالمية ومحل إشادة الخبراء

محتوى إعلاني

أشاد عدد من وكالات الأنباء العالمية بنجاح الاكتتاب التاريخى لشركة أرامكو، فيما يخص النسبة المخصصة للشركات أو النسبة المخصصة للأفراد.

وأشادت التقارير الصادرة من الوكالات الأجنبية والمحللين الاقتصاديين بتلك الخطوة الكبيرة التى اتخذتها المملكة والمتعلقة بالطرح الأكبر فى التاريخ، والنتائج المبهرة التى حققها الطرح خلال أيامه الأولي.

وحول الاكتتاب التاريخى قال الدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سوف يكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد المملكة، نتيجة الأموال الكبيرة المنتظرة من عملية الاكتتاب والتي ستحصل عليها الشركة.

وأضاف المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، العملية ستضيف للشركة "أرامكو" مزيدا من الشفافية والحوكمة وكفاءات الإنتاج والكثير من المزايا التي ستعود على اقتصاد البلاد.

وأشار الصبان إلى أن مكانة المملكة في سوق النفظ سوف تتأثر إيجابيا لأن وجود شركة منتشرة على مستوى العالم مثل أرامكو، وطرح جزء من أسهمها للأفراد سواء كانوا أجانب أم مستثمرين سعوديين يعزز من مكانه الشركة وقدرتها على التوسع في الاستثمارات، ما يؤدي إلى زيادة الدور القيادي للمملكة في سوق النفط، لكي تتمكن من الاستجابة بسرعة أكبر.

اكتتاب ارامكو ينضم لقائمة الأضخم بتاريخ المملكة والعالم أيضا

مكللا بالنجاح الكبير انضم اكتتاب أرامكو لقائمة أكبر وأضخم الاكتتابات سواءا فى المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم، ونذكر فيما يلى نموذج آخر من أهم الاكتتابات السابقة بالمملكة، ويعد أشهرها وهو اكتتاب عام 2014 للبنك التجاري الوطني، وهو أكبر مصرف في المملكة، حيث تم الطلب لشراء مجموعة من الأسهم أكثر بعدد 23 مرة من عدد الأسهم الذي تم طرحه للبيع..

وفي عام 2006 لقد تم تسجيل 10 مليون شخص سعودي لرغبتهم في الاكتتاب الأولي لشركة التطوير العقاري التي تسمى إعمار ويعتبر هذا العدد هو القياسي داخل المملكة في حين أن اكتتاب أرامكو لفت انتباه نصف عدد اكتتاب إعمار.

النجاح الكبير الذى حققته المملكة من خلال اكتتاب أرامكو كشف عن الثقة التى تتمتع بها إحدى الشركات العملاقة فى السوق السعودي، وهو ما ظهر جليا فى إقبال الكثير من منصات الاستثمار والتداول العالمية على التسابق للحصول على حق تداول أسهم أرامكو على منصاتها، بحيث يصبح متاحا للتداول أونلاين كواحدا من أهم وأكثر الأسهم تداولا فى تلك الفترة بل ومن المتوقع أن يبقى نجم بدايات عام 2020.

تصريحات مسؤول سعودي عن اكتتاب أرامكو

وقال مسؤول سعودي بارز، إن شركة أرامكو تقوم باستخراج النفط من باطن الأرض مقابل 3 دولارات للبرميل الواحد ففي حالة استقرار سعر النفط المنخفض ستبقى أرامكو مربحة بالتأكيد ولفترة طويلة مما سيبني ثروة أثر ذلك للمستثمرين.

لقد صرح بعض المستشارين الماليين لشركة أرامكو السعودية من خلال بيان مشترك تم طرحه يوم الاثنين الماضي، أن الشركة قامت باستقطاب أوامر الاكتتاب بقيمة زائدة عن 144.1 مليار ريال أي ما يعادل 38.4 دولار فيما يخص شريحة المؤسسات من طرحها العالم الأولى..

تصريحات سامبا كابيتال عن اكتتاب أرامكو

وقد أعلنت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال و HSBC العربية السعودية فإن شركة النفط الحكومية الكبيرة قد تلقت مجموعة من الطلبات الخاصة بالاكتتاب من مشترين من المؤسسات لقدر ما يصل 4.6 مليار سهم حتى الآن.

كما أعلنت شركة سامبا كابيتال التي تدير الاكتتاب الخاص بأرامكو من خلال بيان أن أرامكو قد باعت 1.5 مليار سهم بمبلغ يصل 47.4 ريال أي ما يعادل 12.64 مليار دولار فيما يخص المستثمرين الأفراد بينما وصل عدد المشاركين إلى 4.9 مليون مكتتب كما أعلنت الشركة إلى أن نسبة التغطية وصلت إلى 0.148%..

بينما قامت أرامكو بالإعلان يوم الجمعة الماضية بالتعليق على الاكتتاب الخاص بالأفراد وذلك بعد أن تم الانتهاء باكتتاب الأفراد، حيث تقدمت بالشكر لكل من وثقوا في الاكتتاب، بينما كانت تسعى أرامكو لطرح 1.5% من الأسهم أي ما يساوي 3 مليارات سهم للاكتتاب، وذلك من خلال صفقة ربما قد تجمع تقريبا 25.6 مليار دولار، فإن تحديد النطاق السعري الخاص بالسهم في اكتتاب أرامكو يتراوح بين 30 و 32 ريال سعودي..

اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر سيتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم الواحد حيث يتم بداية التداول الحقيقي في الأسواق المحلية بعد ذلك بمجموعة أيام.