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الارصاد تحذر من خطر تشكل السيول في الأودية

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الارصاد تحذر من خطر تشكل السيول في الأودية الارصاد تحذر من خطر تشكل السيول في الأودية

جي بي سي نيوز :- تتأثر المملكة اليوم بامتداد المنخفض الجوي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، وتهطل الامطار في شمال المملكة، واعتبارا من ساعات مابعد الظهر تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ومن المتوقع ان تكون الامطار غزيرة احيانا يصحبها الرعد وقد تؤدي الى تشكل السيول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة غدا الجمعة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل زخات من المطر على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة، تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء يوم السبت باردة وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة ضعيفة اثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتترواح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 15 الى 6 درجات مئوية، والمناطق الشمالية من 16 الى 8، والمناطق الجنوبية من 14 الى 5، وفي خليج العقبة من 25 الى 13 درجة مئوية.
وتحذر دائرة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

 

جي بي سي نيوز

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