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إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن آخر التطورات لتوقيع عقد بيع وتوزيع مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة.

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إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن آخر التطورات لتوقيع عقد بيع وتوزيع مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة. إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن آخر التطورات لتوقيع عقد بيع وتوزيع مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة.
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 05-12-2017م وتاريخ 03-12-2018م بخصوص توقيعها عقد بيع وتوزيع مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة (ملك الأرز). الحدث الذي سبق إعلانه توقيع عقد بيع وتوزيع مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1440-03-25 الموافق 2018-12-03 نسبة الانجاز المتحقق تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن تعلن لمساهميها عن تمديد عقد بيع وتوزيع مع شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة (ملك الأرز) إلى سنة ميلادية قادمة تبدأ من 06-12-2019م، وذلك بناءً على موافقة الطرفين ونسبة إنجاز 100% لمدة العقد. التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 20-04-1442هـ الموافق 05-12-2020م التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد أي تأخير على النتائج المالية للعقد

مباشر (اقتصاد)

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