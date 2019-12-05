هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض رأسمال "أنعام القابضة" 92.4%

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة) بتخفيض رأس مالها من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها، اليوم الخميس إنه سيتم تخفيض عدد أسهم الشركة من 19.6 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم.

وتقدمت الشركة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بملف طلب تخفيض رأس مالها إلى هيئة السوق المالية السعودية، وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.

وأضافت الهيئة، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ولفتت الهيئة، إلى أن الشركة سوف تنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف؛ لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ونوهت هيئة السوق، على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال؛ مبينة أن قرار الموافقة على طلب الشركة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، مؤخرا، بتخفيض رأسمالها بنسبة 92.35 بالمائة من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال؛ لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال والناتجة عن خسائر تطبيق للمعايير المحاسبية الدولية على النشاط الزراعي، وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 9.9 بالمائة، لمستوى 12.02 ريالا.

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