القطاعات الكبرى تعود بالسوق السعودي للمكاسب.. وسط تراجع السيولة

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات جلسة اليوم الخميس باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.44 بالمائة بمكاسب بلغت 34.31 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,905.51 نقطة.

وكان محللون قد توقعوا لـ "مباشر" أن يستمر سوق الأسهم السعودي في الاتجاه الهابط، وسط ترقب المستثمرين للإعلان عن السعر النهائي لسهم أرامكو.

ومن المقرر أن تعلن شركة الزيت العربية السعودية، أرامكو السعودية اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول عن السعر النهائي للسهم.

وتراجعت قيم التداول بنهاية جلسة الخميس إلى 2.06 مليار ريال، مقابل نحو 2.29 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 94.27 مليون سهم، مقابل 91 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

وجاء إغلاق 117 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم "أنعام القابضة" بارتفاع نسبته 9.87 بالمائة، مقابل تراجع 56 سهما، بصدارة "باعظيم" الذي هبط 9.62 بالمائة.

وتصدر "الراجحي" نشاط الأسهم بالقيمة، بنحو 248.2 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء" بـ6.37 مليون سهم.

وغلب اللون الأخضر، على أداء القطاعات، بصدارة "تجزئة الأغذية" الذي صعد 1.92 بالمائة، وارتفعت قطاع الاتصالات 1.1 بالمائة، وبلغت مكاسب "البنوك" 0.49 بالمائة، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.31 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على 6 قطاعات، تصدرها قطاع الطاقة بنسبة تراجع بلغت 0.44 بالمائة، تلاه قطاع الأدوية بنحو 0.38 بالمائة.

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد أنهى تعاملاته بارتفاع نسبته 4.32 بالمائة، مضيفا 285.01 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 6,880.91 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" المكاسب بارتفاع نسبته 6.45 بالمائة، ولم يشهد السوق أية تراجعات، بنهاية التعاملات.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على تراجع نسبته 0.15 بالمائة، ليعاود خسائره مرة أخرى، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

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