نوفاك: التبادل التجاري بين روسيا والسعودية يرتفع 54% في 2019

الرياض – مباشر: التقي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، اليوم الخميس، مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش اجتماع لـ"أوبك +" في فيينا.

وقال نوفاك، وفقا لوزارة الطاقة الروسية إنه على مدى 9 أشهر الأولى من عام 2019 ارتفع حجم التجارة الروسية السعودية بنسبة 53.8 بالمائة؛ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.2 مليار دولار.

وأضاف نوفاك، أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر استثمر مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 2 مليار دولار في مشاريع روسية.

وتابع: "آمل أن نتمكن من الاستمرار في الحفاظ على نمو سلعي مرتفع، نحن نقدر تقديرا كبيرا الحوار القائم ونحن واثقون من أننا نحتاج إلى مواصلة تعاوننا في مجال التعاون الدولي وفي التنمية المتبادلة للطاقة والعلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية".

ووافقت منظمة أوبك وشركائها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية تنتهي في مارس/ آذار 2020.

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