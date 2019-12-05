أخبار عاجلة

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
تعليق عمرو أديب عن أنباء ظهور مرض انفلونزا الخنازير -
أيمن المزين: تنبأت من بداية الموسم أن يكون للاتحاد السكندري شأن هذا الموسم -
من مصر | لقاء خاص مع “مولانا” الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق (كاملة) -
من مصر | هاشتاج #اسأل_علي_جمعة لاستقبال أسئلة المشاهدين لفضيلة الإمام​​ -
من مصر | النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر مع فضيلة الدكتور علي جمعة -
مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا تعلن بدء ملء السد يوليو المقبل -
مش بالطول هي.. لا أردوغان ولا غيره بيشوفوا تميم -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة بيراميدز والمصري - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نوفاك: التبادل التجاري بين روسيا والسعودية يرتفع 54% في 2019

Google+ Print
نوفاك: التبادل التجاري بين روسيا والسعودية يرتفع 54% في 2019 نوفاك: التبادل التجاري بين روسيا والسعودية يرتفع 54% في 2019

الرياض – مباشر: التقي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، اليوم الخميس، مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش اجتماع لـ"أوبك +" في فيينا.

وقال نوفاك، وفقا لوزارة الطاقة الروسية إنه على مدى 9 أشهر الأولى من عام 2019 ارتفع حجم التجارة الروسية بنسبة 53.8 بالمائة؛ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.2 مليار دولار.

وأضاف نوفاك، أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر استثمر مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 2 مليار دولار في مشاريع روسية.

وتابع: "آمل أن نتمكن من الاستمرار في الحفاظ على نمو سلعي مرتفع، نحن نقدر تقديرا كبيرا الحوار القائم ونحن واثقون من أننا نحتاج إلى مواصلة تعاوننا في مجال التعاون الدولي وفي التنمية المتبادلة للطاقة والعلاقات الاقتصادية بين والسعودية".

ووافقت منظمة أوبك وشركائها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية تنتهي في مارس/ آذار 2020.

ترشيحات:

تجارة السعودية مع الدول العربية ترتفع لـ9.5% في 9 أشهر

نقل المعتمرين ضمن أبرز موضوعات مجلس الشورى السعودي.. الأسبوع المقبل

تقرير: قفزة 164% بقيمة ترسية عقود الإنشاء بالسعودية بالربع الثالث

إيداع 473 مليون ريال بحسابات السعوديين الباحثين عن عمل

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع لـ115.6مليار ريال بالربع الثالث

العمل السعودية: نقل 12 ألف منشأة إلى النطاق الأحمر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا.. إنقاذ 170 قطا وكلبا من الحريق

روسيا.. إنقاذ 170 قطا وكلبا من الحريق

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

روسيا.. 3 دببة قطبية تسبح في مياه لم تتجمد على غير العادة

روسيا.. 3 دببة قطبية تسبح في مياه لم تتجمد على غير العادة

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية