تعلن شركة الراجحي المالية عن موعد بدء الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت وذلك عن طريق طرح عام للمستثمرين اعتباراً من يوم الخميس 15/04/1441هـ الموافق 12/12/2019م وحتى يوم الأربعاء 21/04/1441هـ الموافق 18/12/2019م.

سيتم طرح الوحدات الجديدة بسعر 8.8 ريال سعودي للوحدة وسيكون الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق متاحا لكافة المستثمرين سواء مالكي الوحدات (المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يسبق اجتماع مالكي الوحدات الذي تم في 31/10/2019م) أو غيرهم من المستثمرين.

نسبة التخصيص المستحق لمالكي الوحدات عند الاشتراك في الصندوق هي 0.1379 أي أن مالك الوحدة الحالي الذي يمتلك 10,000 وحدة يحق له الحصول على 1,379 وحدة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على آلية التخصيص في الشروط والأحكام.

وسيكون الاشتراك متاحا من خلال الجهات المستلمة وهي مصرف الراجحي وشركة الراجحي المالية من خلال القنوات الاستثمارية التالية:

- المراكز الاستثمارية لشركة الراجحي المالية

- الصراف الألي التابع لمصرف الراجحي

- تطبيقات الهواتف الذكية لمصرف الراجحي

لمعرفة تفاصيل الاشتراك، يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.