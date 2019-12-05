جونسون: فوز حزب المحافظين بالأغلبية يعني إتمام البريكست

من: سالي إسماعيل

مباشر: يرى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن حصد حزب المحافظين الحاكم أغلبية في الانتخابات العامة المرتقبة من شأنه تأمين تمرير صفقة البريكست وبالتالي إتمام عملية الخروج العالقة لنحو ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: "إذا كان هناك حكومة محافظة بأغلبية، يمكننا تحقيق التغيير الذي صوت لصالحه الشعب، يمكننا إتمام البريكست".

وتأتي كلمات رئيس وزراء بريطانيا وسط ترقب الانتخابات العامة المزمع عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف جونسون أنه يمكن وضع نهاية حاسمة للارتباك والحيرة التي سيطرت على البلاد في غضون الثلاثة أعوام ونصف الماضية.

وكان البريطانيون صوتوا في منتصف عام 2016 لصالح مغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن لا تزال عملية الخروج عالقة وسط الخلاف على شكل العلاقة بين الجانبين بعد البريكست.

وينظر إلى فوز حزب المحافظين في الانتخابات المرتقبة على أنه خطوة من شأنها التمهيد إلى تمرير الصفقة التي تم التوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان وتأمين عملية البريكست الناعم قبل المهلة النهائية المحددة يوم 31 يناير/كانون الثاني 2020.

ووجه جونسون رسالة إلى الشعب البريطاني بقوله: "يمكننا إطلاق العنان للإمكانات البريطانية".

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب المحافظين الذي يرأسه جونسون بفارق ملحوظ عن حزب العمال المعارض الذي يقوده جيرمي كوربين.

وبحلول الساعة 11:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3136 دولار.