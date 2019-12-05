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العمل السعودية: نقل 12 ألف منشأة إلى النطاق الأحمر

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العمل السعودية: نقل 12 ألف منشأة إلى النطاق الأحمر العمل السعودية: نقل 12 ألف منشأة إلى النطاق الأحمر

الرياض ـ مباشر: قال وكيل مساعد سياسات العمل في وزارة العمل ، إن المنشآت التي تم نقلها من النطاق الأصفر إلى الأحمر يصل عددها إلى 12 ألف منشأة.

وأضاف وليد الكلش، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن هذه المنشآت بحاجة لتوظيف 6 آلاف سعودي حتى تعود إلى النطاق الآمن من جديد.

وأوضح أن عدد هذه المنشآت يشمل أقل من 1 بالمائة من المنشآت الموجودة في السعودية والبالغ عددها 1.56 مليون منشأة.

ولفت إلى أن هذه المنشآت موجودة في كل القطاعات، وأنه لا قطاعات مستثناة من هذا الإجراء.

والنطاقان الأصفر والأحمر، مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة.

وأعلنت وزارة العمل السعودية، أمس الأربعاء عن إطلاق برنامج "الصفوة" لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الموطنة وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة.

وأصدر وزير العمل السعودي، أحمد الراجحي، في وقت سابق، قرارًا وزاريًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

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