أخبار عاجلة

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
تعليق عمرو أديب عن أنباء ظهور مرض انفلونزا الخنازير -
أيمن المزين: تنبأت من بداية الموسم أن يكون للاتحاد السكندري شأن هذا الموسم -
من مصر | لقاء خاص مع “مولانا” الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق (كاملة) -
من مصر | هاشتاج #اسأل_علي_جمعة لاستقبال أسئلة المشاهدين لفضيلة الإمام​​ -
من مصر | النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر مع فضيلة الدكتور علي جمعة -
مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا تعلن بدء ملء السد يوليو المقبل -
مش بالطول هي.. لا أردوغان ولا غيره بيشوفوا تميم -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة بيراميدز والمصري - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

العمل الإسلامي": مناورات سيوف الكرامة تنسجم مع الموقف الشعبي في التصدي لمخاطر العدو الصهيوني

Google+ Print
العمل الإسلامي": مناورات سيوف الكرامة تنسجم مع الموقف الشعبي في التصدي لمخاطر العدو الصهيوني العمل الإسلامي": مناورات سيوف الكرامة تنسجم مع الموقف الشعبي في التصدي لمخاطر العدو الصهيوني

جي بي سي نيوز :- جدد حزب العمل الإسلامي مطالبته للحكومة بعدم الإفراج عن المستوطن الصهيوني الذي تتم محاكمته بتهمة التسلل إلى الأراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة وعدة تهم أخرى، وأن تدرج عملية الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال والكشف عن مصير المفقودين الأردنيين لدى الكيان الصهيوني.

كما أشار الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي إلى المناورات التي نفذها الجيش الأردني تحت اسم "سيوف الكرامة 2019"، نسبة الى اسم "معركة الكرامة"، والتي أقيمت بهدف "وقف غزو قوات دروع أجنبية من الغرب في إشارة إلى العدو الصهيوني، حيث اعتبر الحزب أن هذه المناورات تجسد العقيدة القتالية للجيش الأردني الباسل في حماية حدود الوطن خاصة من العدو الصهيوني الذي يواصل تهديداته للأردن واعتداءاته على السيادة الوطنية والوصاية الأردنية على المقدسات.

وأضاف الحزب في بيانه " إن هذه المناورات العسكرية والتي تستذكر بطولات الجيش الأردني التي نفخر ونعتز بها في معركة الكرامة الخالدة التي كسر فيها أسطورة "الجيش الذي لا يقهر" وبطولاته في القدس وباب الواد واللطرون، إنما تأتي انسجاماً مع الموقف الشعبي الذي يرى في الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة، وبما يتطلب الانحياز للمطالبات بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني بما في ذلك إلغاء اتفاقية الغاز المسروق".

وفي الشأن الفلسطيني عبر الحزب عن مشاعر الفخر بما أظهرته المقاومة الفلسطينية من تفوق أمني على أجهزة الكيان الصهيوني عبر ما أظهره الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة حول تفاصيل إحباط المقاومة الفلسطينية لعملية تسلل وحدة إسرائيلية إلى غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والتي كانت تستهدف زرع منظومة تجسس لاختراق اتصالات المقاومة بغزة.

وأكد الحزب على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني، ودعوته لدعم هذه المقاومة بمختلف الوسائل المتاحة "لما تشكله المقاومة الفلسطينية من خط التصدي الأول في وجه المشروع الصهيوني الذي يستهدف فلسطين والأمة العربية والفلسطينية"، كما جدد دعوته لوحدة الصف الفلسطيني على أساس مشروع المقاومة حتى تحرير الارض والمقدسات.

*وفيما يلي نص البيان* :

*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*

*الملف الوطني* :

*مناورات سيوف الكرامة* : تابع الحزب الأنباء عن المناورات التي نفذها الجيش الأردني تحت اسم "سيوف الكرامة 2019"، نسبة الى اسم "معركة الكرامة"، والتي أقيمت بهدف "وقف غزو قوات دروع أجنبية من الغرب" في إشارة إلى العدو الصهيوني، حيث يرى الحزب أن هذه المناورات تجسد العقيدة القتالية لجيشنا الباسل في حماية حدود الوطن خاصة من العدو الصهيوني الذي يواصل تهديداته للأردن واعتداءاته على السيادة الوطنية والوصاية الأردنية على المقدسات.

إن هذه المناورات العسكرية والتي تستذكر بطولات الجيش الأردني التي نفخر ونعتز بها في معركة الكرامة الخالدة التي كسر فيها أسطورة "الجيش الذي لا يقهر" وبطولاته في القدس وباب الواد واللطرون، إنما تأتي انسجاماً مع الموقف الشعبي الذي يرى في الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة، وبما يتطلب الانحياز للمطالبات بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني بما في ذلك إلغاء اتفاقية الغاز المسروق.

*محاكمة المستوطن الصهيوني* : يجدد الحزب مطالبته للحكومة بعدم الإفراج عن المستوطن الصهيوني الذي تتم محاكمته بتهمة التسلل إلى الأراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة وعدة تهم أخرى، وأن تدرج عملية الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال والكشف عن مصير المفقودين الأردنيين لدى الكيان الصهيوني.

*الشأن الفلسطيني* :

*المقاومة الفلسطينية* : يعبر الحزب عن مشاعر الفخر بما أظهرته المقاومة الفلسطينية من تفوق أمني على أجهزة الكيان الصهيوني عبر ما أظهره الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة حول تفاصيل إحباط المقاومة الفلسطينية لعملية تسلل وحدة إسرائيلية إلى غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والتي كانت تستهدف زرع منظومة تجسس لاختراق شبكة اتصالات المقاومة بغزة.

ويؤكد الحزب على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني، والدعوة لدعم هذه المقاومة بمختلف الوسائل المتاحة لما تشكله المقاومة الفلسطينية من خط التصدي الأول في وجه المشروع الصهيوني الذي يستهدف فلسطين والأمة العربية والفلسطينية، ويجدد دعوته لوحدة الصف الفلسطيني على أساس مشروع المقاومة حتى تحرير الارض والمقدسات

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير