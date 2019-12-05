محدث.. النفط يتحول للمكاسب مع تكهنات خفض أكبر بالإمدادات

مباشر: تحولت أسعار النفط للمكاسب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تكهنات متزايدة بشأن خفض أكبر في إمدادات الخام وسط ترقب القرار الرسمي لمنظمة أوبك.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم أن أوبك والحلفاء يبحثون تعميق اتفاقية خفض إمدادات الخام لتصبح 1.6 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً حالياً مع تمديد الفترة الزمنية.

ويركز المستثمرون اليوم على محادثات الـ14 دولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا على أن يصدر قرارهم النهائي في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن تناقش أوبك القرار مع الحلفاء من غير الأعضاء في المنظمة بما في ذلك روسيا غداً الجمعة للتوصل إلى قرار نهائي مشترك.

وتصبح اتفاقية كبح إمدادات النفط الحالية والتي تقضي بخفض 1.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج من أوبك والحلفاء، غير سارية المفعول بنهاية مارس/آذار المقبل.

وتتزايد التكهنات بأن أوبك وحلفائها بحاجة لاتخاذ إجراء إضافي أكثر من مسألة تمديد موعد الاتفاقية، كمزيد من الخفض في الإمدادات وذلك في مسعى لإعادة التوازن في سوق الخام.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي وهي وتيرة هبوط تفوق التوقعات.

كما استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي عند مستوى قياسي مرتفع مع حقيقة أنه يقترب من كسر حاجز الـ13 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 11:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 63.29 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 58.47 دولار للبرميل.