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أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى في عامين

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أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى في عامين أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى في عامين

من: سالي إسماعيل

مباشر: قفزت الغذاء عالمياً لأعلى مستوى في عامين خلال الشهر الماضي، بسبب الزيادة الحادة في أسعار اللحوم.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو)، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع إلى 177.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة 2.7 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي بنسبة 9.5 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتعتبر هذه الزيادة الحادة في أسعار الغذاء العالمية هي الأكبر منذ يوليو/تموز عام 2017.

وبحسب التقرير الشهري، فإن أسعار الزيوت النباتية كانت المساهم الأساسي في زيادة تكاليف الغذاء العالمية على أساس شهري بارتفاع 10.4 بالمائة، كما صعد مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 4.6 بالمائة وهي أعلى وتيرة زيادة شهرية في أكثر من عقد.

وبالنسبة لمؤشر أسعار السكر، فسجل زيادة 1.8 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، في حين على النقيض، تراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.2 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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