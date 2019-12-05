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وكالة: أوبك والحلفاء يبحثون تعميق خفض إنتاج النفط

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وكالة: أوبك والحلفاء يبحثون تعميق خفض إنتاج النفط وكالة: أوبك والحلفاء يبحثون تعميق خفض إنتاج النفط

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها يقتربون من التوافق على خفض أكبر في إمدادات الخام خلال العام المقبل، من أجل دعم الأسعار ومنع حدوث تخمة بالأسواق.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر من أوبك والمنتجين الحلفاء، اليوم الخميس، أن المجموعة ستناقش زيادة اتفاقية خفض مستويات الإنتاج الحالية والبالغة 1.2 مليون برميل يومياً إلى  نحو 1.6 مليون برميل يومياً.

وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك والبالغ عددعم 14 دولة اليوم في فيينا، على أن يعقب ذلك اجتماع آخر مع وغيرها من منتجي الخام من غير الحلفاء غداً الجمعة.

وتقوم أوبك والحلفاء بالالتزام باتفاقية لكبح الإمدادات النفطية منذ عام 2017 من أجل مكافحة طفرة الإنتاج من الولايات المتحدة، والتي أصبحت أكبر منتج للخام في العالم.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية الحالية قد يتم تمديدها حتى يونيو/حزيران المقبل أو حتى نهاية عام 2020.

وتستمر اتفاقية خفض مستويات إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار المقبل لكن اجتماع أوبك الذي يستمر لمدة يومين من المقرر أن يحدد مصير هذا الاتفاق.

وأشار التقرير ألى أن كانت تضغط على العراض ونيجيريا من أجل تحسين مستويات الامتثال بالحصص المخصصة لهم وهو الأمر الذي من شأنه توفير خفض إضافي قد يصل إلى 400 ألف برميل يومياً.

مباشر (اقتصاد)

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