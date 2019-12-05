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مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتراجع بأكبر وتيرة في 2019

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مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتراجع بأكبر وتيرة في 2019 مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتراجع بأكبر وتيرة في 2019

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكبر وتيرة في 2019 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، مع انخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع هبوط 0.2 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفاضاً بنحو 0.4 بالمائة في الشهر المقارن.

وتم تعديل بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال سبتمبر/أيلول الماضي من نمو 0.1 بالمائة إلى تراجع 0.2 بالمائة، وفقاً للبيانات.

وأوضحت البيانات أن مبيعات المنتجات غير الغذائية هبطت بنحو 1.1 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر السابق له فيما زادت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3 بالمائة كما ارتفعت مبيعات وقود السيارات بنحو 0.6 بالمائة في الفترة نفسها.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.4 بالمائة في خلال أكتوبر/تشرين الأول مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 10:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.1090 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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