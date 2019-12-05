تجارة السعودية مع الدول العربية ترتفع لـ9.5% في 9 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت نسبة تجارة المملكة العربية السعودية مع الدول العربية من إجمالي حجم تجارة المملكة خارجياً نمواً هامشياً خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر"، ارتفعت نسبة التبادل التجاري السلعي للمملكة مع الدول العربية من 9.48 بالمائة في أول 9 أشهر من عام 2018، إلى 9.51 بالمائة بنهاية الفترة المماثلة من العام الحالي.

وبلغت تجارة السعودية مع الدول العربية 108.33 مليار ريال (28.89 مليار دولار) خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019، تشكل 9.51 بالمائة من حجم تجارتها الخارجية البالغة 1.139 تريليون ريال (303.61 مليار دولار).

وكانت قيمة تجارة السعودية البينية مع الدول العربية في أول 9 أشهر من 2018 تبلغ 113.72 مليار ريال (30.32 مليار دولار)، وما يعادل 9.48 بالمائة من إجمالي تجارتها السلعية خلال تلك الفترة والبالغة 1.199 تريليون ريال (319.99 مليار دولار).

الصادرات

وشكلت صادرات المملكة للدول العربية 7.24 بالمائة من إجمالي صادرات الخارجية – النفطية وغير النفطية – خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019؛ مسجلة 53.53 مليار ريال (14.27 مليار ريال)، من إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة البالغة 738.95 مليار ريال (197.05 مليار دولار).

وكانت صادرات السعودية مع الدول العربية تمثل 7.2 بالمائة في أول 9 أشهر من العام الماضي؛ بواقع 58.67 مليار ريال (15.65 مليار دولار)، من مجمل الصادرات البالغة 814.37 مليار ريال (217.16 مليار دولار).

وبلغت نسبة صادرات السعودية للدول العربية 32.3 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للمملكة في أول 9 أشهر من 2019، علماً بأن صادرات المملكة غير النفطية بلغت 165.8 مليار ريال (44.21 مليار دولار) خلال تلك الفترة.

وانخفضت نسبة صادرات المملكة للدول العربية مع إجمالي الصادرات غير النفطية مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018 والتي كانت تبلغ خلالها 33.44 بالمائة، علماً بأن صادرات المملكة غير النفطية بلغت 175.44 مليار ريال (46.78 مليار دولار).

يذكر أن السعودية صدرت نفطاً بقيمة 573.15 مليار ريال (152.84 مليار دولار) في أول 9 أشهر من 2019، مقارنة بـ 638.93 مليار ريال (170.38 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

الواردات

وبلغت قيمة واردات المملكة للدول العربية في أول 9 أشهر من العام الجاري 54.79 مليار ريال (14.61 مليار دولار) تشكل 13.7 بالمائة من إجمالي الواردات في تلك الفترة والبالغة 399.58 مليار ريال (106.55 مليار دولار).

وكانت وارادت السعودية من الدول العربية تمثل 14.26 بالمائة من مجمل وارادتها في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2018 والبالغة 386.03 مليار ريال (102.94 مليار دولار)، لتبلغ 55.04 مليار ريال (14.68 مليار دولار).

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