نقل المعتمرين ضمن أبرز موضوعات مجلس الشورى السعودي.. الأسبوع المقبل

الرياض ـ مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي، عدداً من الموضوعات، والتقارير السنوية لبعض الهيئات الحكومية، خلال جلسات الأسبوع المقبل، أبرزها مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم.

ويطلع المجلس؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام العمل التطوعي، المعاد إلى المجلس، وذلك خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم.

كما يناقش المجلس، خلال الجلسة نفسها، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

ويطلع المجلس كذلك خلال الجلسة على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل " تعديل نظام حماية الطفل " الصادر بمرسوم ملكي، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن المقترح.

كما يطلع المجلس، خلال الجلسة العادية الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم، على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي.

كما يصوت مجلس الشورى على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438/1439هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439/1440هـ.

وخلال الجلسة العادية التاسعة التي يعقدها الأربعاء القادم، يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/1440هـ.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لتقرير اللجنة وما قدمته من توصيات.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات.

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