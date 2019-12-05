نمو اقتصاد منطقة اليورو وفقاً للتقديرات في الربع الثالث

مباشر: سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بوتيرة معتدلة تتوافق مع التقديرات الأولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بالتزامن مع زيادة نفقات الأسر وتباطؤ نمو رأس المال الثابت.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي بالقراءة الثانية والمعدلة موسيماً وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الربع السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نمو اقتصاد منطقة اليورو سوف يبلغ 0.2 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفعت نفقات الأسر في منطقة اليورو بنحو 0.5 بالمائة في الربع الماضي مقابل زيادة 0.2 بالمائة في الربع السابق له فيما تباطأ نمو إجمالي رأس المال الثابت من 5.7 بالمائة إلى 0.3 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد منطقة اليورو ارتفع بنسبة 1.2 بالمائة خلال الأشهر من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وهي نفس الوتيرة المسجلة في الربع السابق له.

وبحسب البيانات، فإن بولندا كانت الأفضل أداءً من الناحية الاقتصادية في الربع الثالث بنمو 1.3 بالمائة فيما لا تزال ألمانيا وإيطاليا والنمسا الأسوأ أداءً بزيادة 0.1 بالمائة في الدول الثلاث.

وعلى صعيد منفصل، أظهرت البيانات أن معدل التشغيل داخل منطقة اليورو زاد بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث، مقابل ارتفاع 0.2 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 10:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1090 دولار.