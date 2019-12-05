تقرير: قفزة 164% بقيمة ترسية عقود الإنشاء بالسعودية بالربع الثالث

الرياض- مباشر: سجلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء بالمملكة العربية السعودية نحو 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2019، بارتفاع 164% على أساس سنوي، بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال الأمريكي السعودي.

وذكر التقرير، اليوم الخميس، اطلع "مباشر" على نسخة منه. أن نشاطات الإنشاء تواصلت بوتيرة متسارعة خلال العام 2019.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها تراجعت خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني منه بمقدار 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار) أو بنسبة 27 بالمائة.

وتابع تقرير مجلس الأعمال الأمريكي السعودي أن وتيرة ترسية العقود لا تزال تماثل تلك التي شهدتها فترة الازدهار الإنشائي قبل أن يبدأ تباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر التقرير أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها للربع الثالث من 2019 قفزت على أساس سنوي بنسبة 164 بالمائة.

وشهدت أرباع السنة الثلاثة الأولى من عام 2019 زيادة بلغت 87.2 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، أو بنسبة 117%، مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وتم ترسيته من عقود خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي فاقت قيمته قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2018 بأكمله؛ وتزايد الفرق خلال الربع الثالث من هذا العام بمقدار 60.9 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، أو بنسبة 60 بالمائة.

وجاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2019 والبالغة 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار) في مواصلة للتوجه الذي شهدناه منذ بدء عام 2019.

وتصدر قطاع النفط والغاز كافة القطاعات في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه القطاع العقاري.

وحصل القطاع الصناعي خلال الربع الثالث من عام 2019، على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها، بعد أن سجل مرتبة متأخرة قليلاً خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي.

وشكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاعات الثلاث المذكورة نسبة 80 بالمائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام.

وتشمل القطاعات البارزة الأخرى في هذا السياق، كلاً من قطاعات التنمية الحضرية، والمياه، والنقل. فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في سبيلها لتخطي عتبة 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لأول مرة منذ عام 2015.

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