الهند تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد لأقل مستوى في 7 أعوام

مباشر: خفض البنك المركزي في الهند تقديراته نمو الاقتصاد خلال العام الحالي، والتي من شأنها أن تكون أضعف وتيرة ارتفاع في 7 أعوام تقريباً.

وأوضح المركزي الهندي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أنه قرر خفض توقعات النمو الاقتصادي عن العام المالي الحالي بأكمله والذي ينتهي في مارس/آذار 2020 إلى 5 بالمائة.

وتعتبر هذه التوقعات أقل من التقديرات السابقة والصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والبالغة 6.1 بالمائة.

وفي حال تحققت توقعات النمو لاقتصاد الهند خلال هذا العام المالي (2019-2020)، فمن شأنها أن تكون الأدنى في غضون 7 أعوام.

وبحسب بيانات رسمية صادرة في الأسبوع الماضي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما بنسبة 4.5 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويمثل هذا النمو أضعف وتيرة ارتفاع منذ الربع الأول لعام 2013 عندما نما حينها الاقتصاد الهندي بنسبة 4.3 بالمائة.

وقال البنك إن التأخر في إنعاش الطلب المحلي إضافة لمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي مع التوترات الجيوسياسية من شأنه أن يُشكل مخاطر سلبية.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قرر إبقاء معدل الفائدة كما هو دون تغيير عند مستوى 5.15 بالمائة في خطوة خالفت توقعات الأسواق على نطاق واسع.

وخفض المركزي الهندي معدل الفائدة في العام الحالي 5 مرات وسط مساعي دعم وتحفيز الاقتصادي الذي يعاني من حالة تباطؤ ملحوظة في النمو.

وذكر البنك في بيان السياسة النقدية اليوم أنه قرر تعديل توقعات التضخم بالرفع في النصف الثاني من العام المالي الحالي ليتراوح بين 5.1 إلى 4.9 بالمائة بدلاً من التوقعات السابقة البالغة 3.5 إلى 3.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 71.4175 روبية.