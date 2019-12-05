ارتفاع جماعي لأسهم الأسمنت.. و"اليمامة" تتصدر المكاسب

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهدت أسهم شركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم السعودية، ارتفاعا جماعيا، خلال جلسة اليوم الخميس.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت السعودية، سيطرت أسهم الأسمنت على غالبية المراكز الأولى في قائمة الأسهم الرابحة.

وتصدر سهم أسمنت اليمامة مكاسب السوق في هذه الأثناء، بعد صعوده 4.89 بالمائة، ليصل إلى مستوى 24.02 ريال.

وجاء "أسمنت أم القرى" بالمركز الثاني بقائمة الارتفاعات على مستوى أسهم الأسمنت، والثالث على مستوى السوق، بارتفاع نسبته 4.1 بالمائة، عند مستوى 19.84 ريال.

وكان المركز الثالث على مستوى أسهم الأسمنت، لسهم "أسمنت الجنوب"، إلى صعد 3.2 بالمائة، حل بها خامسا في أعلى الارتفاعات على مستوى السوق، ليصل إلى مستوى 61.10 ريال.

وكانت أقل المكاسب على مستوى أسهم الأسمنت، لسهم أسمنت المدينة الذي سجل ارتفاعا نسبته 1.06 بالمائة في تلك الأثناء، صعد بها إلى مستوى 17.20 ريال.

وجاء المؤشر العام للسوق، باللون الأخضر، في هذه الأثناء، بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.05 بالمائة، بمكاسب بلغت نحو 4 نقاط، ليصل إلى مستوى 7,875.21 نقطة.

وارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، بنحو 18.5 بالمائة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إلى نحو 4.3 مليون طن، مقابل 3.64 مليون طن لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وذلك وفقا للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة.

وسجلت شركات الأسمنت، المدرجة بسوق الأسهم السعودية، تحولاً إيجابياً لنتائجها المالية بالربع الثالث من 2019، بدعم مباشر من نمو المبيعات وتحسن أسعار البيع.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى إفصاحات الشركات، أن الأرباح المجمعة لـ14 شركة، بلغ 600.3 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل صافي خسائر بلغ 4.67 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

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