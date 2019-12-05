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الدولار يسجل خسائر عالمياً مع انتظار المستجدات التجارية

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الدولار يسجل خسائر عالمياً مع انتظار المستجدات التجارية الدولار يسجل خسائر عالمياً مع انتظار المستجدات التجارية

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع التركيز على العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ويظل تركيز المستثمرين على التطورات التجارية بعد إشارات مختلطة حول الأوضاع بين الولايات المتحدة والصين، فبعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد أنه من الأفضل تأجيل الصفقة لما بعد 2020 عاد ليشير إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت بالأمس أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف وظائف بأقل مستوى في 6 أشهر فيما يتحول تركيز المستثمرين إلى تقرير الوظائف المقرر الإفصاح عنه غداً الجمعة.

ومن المقرر أن يُدلي عضو الاحتياطي الفيدرالي "راندال كوارليس" بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات الميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة وطلبيات المصانع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.1 بالمائة ليرتفع اليورو إلى 1.1092 دولار.

في حين زادت الورقة الخضراء أمام العملة اليابانية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلة 108.92 ين كما ارتفعت بشكل طفيف 0.05 بالمائة مقابل العملة السويسرية لتسجل 0.9890 فرنك.

بينما تراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة لتصعد العملة البريطانية إلى 1.3140 دولار.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 97.529.

مباشر (اقتصاد)

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