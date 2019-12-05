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المركزي الهندي يُبقي معدل الفائدة دون تغيير في خطوة مفاجئة

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المركزي الهندي يُبقي معدل الفائدة دون تغيير في خطوة مفاجئة المركزي الهندي يُبقي معدل الفائدة دون تغيير في خطوة مفاجئة

مباشر: قرر البنك المركزي في الهند تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، في خطوة مفاجئة للتوقعات.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي في الهند، اليوم الخميس، أنه أبقى معدل الفائدة الرئيسي في البلاد عند مستوى 5.15 بالمائة.

وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن ينفذ المركزي الهندي خفضاً في معدل الفائدة للمرة السادسة وسط التباطؤ الملحوظ في نيودلهي.

وقال المركزي الهندي إن قرار عدم تغيير معدل الفائدة كان يتماشى مع هدف البنك بشأن تحقيق مستهدف التضخم على المدى المتوسط والبالغ 4 بالمائة مع نطاق يتراوح بين 6 و2 بالمائة في الاتجاهين الصاعد والهابط على التوالي.

وأكد البنك أنه سيقوم بالحفاظ على موقف تيسيري طالما كان ذلك ضرورياً لإنعاش النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التضخم في نطاق المستهدف.

وأضاف الاحتياطي الهندي أنه رغم وجود المساحة أمام السياسة النقدية لمزيد من الإجراءات إلا أن الانتظار كان وضع مناسباً في ضوء ديناميكيات النمو والتضخم الحالية.

ويجدر الإشارة إلى المركزي الهندي خفض معدل الفائدة بنحو 135 نقطة أساس في العام الحالي خلال 5 اجتماعات مختلفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي؛ في مسعى لدعم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة المحلية للهند مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليهبط الدولار إلى مستوى 71.4738 روبية.

مباشر (اقتصاد)

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