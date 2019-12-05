إيداع 473 مليون ريال بحسابات السعوديين الباحثين عن عمل

الرياض - مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، عن إيداع نحو 473 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 311 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر نوفمبر 2019.

وكشف "هدف"، بحسب بيان اطلع "مباشر" على نسخة منه، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 161.718 مستفيد ومستفيدة.

وذكر أن عدد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل بلغ 149.977 ألف مستفيد ومستفيدة.

وبين أن عدداً من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر نوفمبر، بلغ 5048 مستفيداً ومستفيدة منهم 3051 أنثى.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

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