"وافي" يوضح قيمة المشروعات قيد التنفيذ على الخارطة بالسعودية

الرياض ـ مباشر: أعلن برنامج البيع على الخارطة (وافي)، التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن إجمالي مشاريع البيع على الخارطة (قيد الإنشاء) في السعودية حتى نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وأوضح "وافي"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، أن إجمالي قيمة المشاريع بلغ 76.8 مليار ريال، حتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وأشار إلى أن عدد المشاريع يصل إلى نحو 99 مشروعاً، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى حوالي 137.59 ألف وحدة.

وبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي، أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج.

وكشفت وزارة الإسكان السعودية، مؤخراً عن أهم إنجازاتها، خلال الأعوام الماضية، لإيجاد سوق عقاري منظم، عبر العديد من الخيارات والحلول التي وفرتها، وأنها ستواصل جهودها، لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.

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