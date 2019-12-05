تراجع طلبات المصانع في ألمانيا خلال أكتوبر

مباشر: تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بوتيرة تخالف توقعات النمو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع انخفاض الأوامر المحلية.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الخميس، أن طلبات المصانع الجديدة تراجعت بنسبة 0.4 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل نمو بنحو 1.5 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع الجديدة في أكبر اقتصاد أوروبي سوف تنمو بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر المقارن.

وبحسب البيانات، فإن الطلبيات المحلية تراجعت بنحو 3.2 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري فيما ارتفعت الطلبيات الأجنبية بنسبة 1.5 بالمائة خلال نفس الفترة.

وشهدت الطلبيات الجديدة من منطقة اليورو ارتفاعاً 11.1 بالمائة أما الطلبيات الجديدة من الدول الأخرى تراجعت بنسبة 4.1 بالمائة.

وبالنسبة لطلبيات السلع الوسيطة الجديدة زادات 0.7 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر السابق له بينما سجلت طلبيات السلع الرأسمالية تراجعاً 1.1 بالمائة في حين أن الطلبيات الجديدة للسلع الاستهلاكية ارتفعت بنحو 0.3 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن طلبات المصانع الألمانية تراجعت بنسبة 5.5 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 8:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1080 دولار.