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الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالمستهل ترقباً لبيانات اقتصادية

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الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالمستهل ترقباً لبيانات اقتصادية الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالمستهل ترقباً لبيانات اقتصادية

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع انتظار إعلان بيانات اقتصادية وترقب التطورات التجارية.

ويراقب المستثمرون عن كثب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط إشارات مختلطة بشأن مدى التقدم الذي يتم إحرازه، خاصةً بعد مجموعة من التصريحات المتضاربة.

وكان الرئيس الأمريكي قال إنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد انتخابات الرئاسة في 2020 لتوقيع الصفقة التجارية قبل أن يؤكد بالأمس أن المحادثات تسير بشكل جيد بالإضافة إلى تقارير تشير لاقتراب التوقيع.

وعلى الجانب الاقتصادي، تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فيما كانت تشير التوقعات إلى نمو محدود.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وكذلك مبيعات التجزئة في وقت لاحق من اليوم.

كما تتجه الأنظار إلى فيينا، حيث تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اجتماعها لتحديد مصير اتفاقية مستويات الإنتاج الحالية.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 404.1 نقطة في حين تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.1 بالمائة ليهبط إلى 7180.9 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليصل إلى 13150.5 نقطة كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 5813.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 1.1085 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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