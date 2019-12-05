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السوق السعودي: صفقتان خاصتان على "المواساة" بـ3.46 مليون ريال

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السوق السعودي: صفقتان خاصتان على "المواساة" بـ3.46 مليون ريال السوق السعودي: صفقتان خاصتان على "المواساة" بـ3.46 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم شركة المواساة للخدمات الطبية بنحو 3.46 مليون ريال، من خلال 42.3 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة الأولى 2.2 مليون ريال، وتم التنفيذ عند سعر 81.70 ريال.

وتم تنفيذ الصفقة الثانية عند مستويات 81.80 ريال، بقيمة بلغت نحو 1.25 مليون ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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