تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع لـ115.6مليار ريال بالربع الثالث

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: شهد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية نمواً بنهاية الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقاً لإحصائية لـ "مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، ارتفع إجمالي التسهيلات بنسبة 8.37 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2018، بزيادة قيمتها 8.93 مليار ريال.

ووصل إجمالي التسهيلات - المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل - إلى 115.61 مليار ريال بنهاية الربع الثالث لـ2019، مقارنة بـ 106.68 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، زاد حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنحو 2.3 بالمائة؛ مقارنة بحجم التمويل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي والبالغ 113.03 مليار ريال، لتصل قيمة التمويلات في 3 أشهر فقط 2.58 مليار ريال.

وبلغت قيمة التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 7.09 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 108.52 مليار ريال بنهاية عام 2018.

ووصلت نسبة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 6.2 بالمائة من إجمالي التسهيلات، مقارنة بـ 5.9 بالمائة في الربع الثالث من 2018.

أغلب التمويل للمنشآت المتوسطة مسجلا نموا 10.4%

وتم توجيه أغلب التسهيلات المقدمة إلى المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – بواقع 73.07 بالمائة من إجمالي حجم التسهيلات.

وحصلت المنشآت المتوسطة على تمويل من القطاع المصرفي والشركات وصلت قيمته بنهاية الربع الثالث من 2019 إلى نحو 84.47 مليار ريال، مقارنة بـ 76.54 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وزادت قيمة التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة بنسبة 10.4 بالمائة وبواقع 7.93 مليار ريال في الربع الثالث على أساس سنوي.

وبالمثل، زادت قيمة التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 26.79 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 24.78 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2018، لترتفع بنحو 8.1 بالمائة.

وعلى جانب تمويل المنشآت متناهية الصغر، إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين، سجلت 4.34 مليار ريال بنهاية الربع الثالث لعام 2019، مقابل 5.36 مليار ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا نسبته 19.03 بالمائة.

92% من التسهيلات قدمها القطاع المصرفي

وقدم القطاع المصرفي أكثر من 92 بالمائة من التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة؛ فيما كان نصيب الشركات التمويل من التسهيلات الممنوحة يقارب 8 بالمائة، وفقاً لحسابات "مباشر".

وارتفع التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنسبة 7.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 7.86 مليار ريال.

وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف لتلك المنشآت 106.86 مليار ريال، ارتفاعاً من 98.99 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

وتوزع تمويل المصارف على المنشآت بالمملكة في نهاية الربع الثالث من عام 2019 بواقع 80.84 مليار ريال للمنشآت المتوسطة، و22.97 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و3.05 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.

تسهيلا شركات التمويل

وبالنسبة للتسهيلات الموجهة من شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية، سجلت نموا نسبته 13.89 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام 2019 على أساس سنوي؛ لتبلغ 8.75 مليار ريال، مقابل 7.68 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتم تمويل المنشآت المتوسطة بقيمة 3.63 مليار ريال من جانب شركات التمويل بنهاية الربع الثالث من 2019، و3.83 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و1.29 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.

وبنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 11.63 بالمائة إلى 113.03 مليار ريال، مقارنة بــ 101.26 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2018.

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