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سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعه بمستهل التعاملات

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سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعه بمستهل التعاملات سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعه بمستهل التعاملات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية، متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات بقيادة البنوك والاتصالات والمواد الأساسية.

وهبط المؤشر العام بحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض بنسبة 0.27 إلى مستوى 7849.70 نقطة إلى مستوى 21.50 نقطة.

وجرى التعامل على 16.24 مليون سهم بقيمة 319.20 مليون ريال، موزعة على 21.05 ألف صفقة.

وتراجع قطاع البنوك بنحو 0.43 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.14 بالمائة، كما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.14 بالمائة، وسجل قطاع المواد الاساسية انخفاضاً بنسبة 0.06 بالمائة.

وتصدر السيولة سهم الراجحي بنحو 35.50 مليون ريال، فيما كان سهم أنعام القابضة الأنشط من حيث الحجم بنحو 1.37 مليون سهم.

وتصدر سهم وفرة الارتفاعات بنسبة 4.44 بالمائة، وتلاه سهم جبسكو بنسبة 2.46 بالمائة، وأسمنت الجنوب بنحو 2.36 بالمائة.

وفي المقابل كان سهم باعظيم الأكثر تراجعاً بنسبة 2.93 بالمائة، وولاء للتأمين بنحو 2.32 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم ثمار بنسبة 1.65 بالمائة.

وتوقع محللون لـ مباشر أن يستمر سوق الأسهم السعودي في الاتجاه الهابط خلال تعاملات يوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين للإعلان عن السعر النهائي لسهم أرامكو.

وأشار المحللون إلى أن تطورات اكتتاب أرامكو ، هو المسيطر الأكبر على توجهات المستثمرين في الوقت الحالي، رغم مكاسب النفط وعودة التفاؤل التجاري.

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأربعاء على تراجع بنسبة 0.15 بالمائة عند مستوى 7871 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.3 مليار ريال.

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