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تراجع أسعار النفط قبيل قرار منظمة أوبك

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تراجع أسعار النفط قبيل قرار منظمة أوبك تراجع أسعار النفط قبيل قرار منظمة أوبك

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب قرار منظمة أوبك بشأن مستويات إنتاج الخام.

ويركز المستثمرون اليوم على محادثات الـ14 دولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا على أن يصدر قرارهم النهائي في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن تناقش أوبك القرار مع الحلفاء من غير الأعضاء في المنظمة بما في ذلك غداً الجمعة للتوصل إلى قرار نهائي مشترك.

وتصبح اتفاقية كبح إمدادات النفط الحالية والتي تقضي بخفض 1.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج من أوبك والحلفاء، غير سارية المفعول بنهاية مارس/آذار المقبل.

وتتزايد التكهنات بأن أوبك وحلفائها بحاجة لاتخاذ إجراء إضافي أكثر من مسألة تمديد موعد الاتفاقية، كمزيد من الخفض في الإمدادات وذلك في مسعى لإعادة التوازن في سوق الخام.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي وهي وتيرة هبوط تفوق التوقعات.

كما استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي عند مستوى قياسي مرتفع مع حقيقة أنه يقترب من كسر حاجز الـ13 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 7:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 62.93 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 58.29 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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