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"صناعة الورق": لقاء مع المساهمين لعرض الإنجازات والتحديات.. قريباً

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"صناعة الورق": لقاء مع المساهمين لعرض الإنجازات والتحديات.. قريباً "صناعة الورق": لقاء مع المساهمين لعرض الإنجازات والتحديات.. قريباً

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة لصناعة الورق، عن اعتزامها عقد لقاء عام للمساهمين تُقدم فيه أهم إنجازات الشركة في عملية التحول خلال الفترة الماضية، وإطلاعهم على أهم التطورات والتحديات القادمة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنها تقوم بالإعداد للقاء صحفي إعلامي بحضور من يرغب من مساهمي الشركة، يتم فيه عرض ملخص عن أبرز ملامح عملية زيادة رأس المال.

وأشارت إلى أنه سيتم شرح كيفية استخدام الموارد الناتجة عن عملية حقوق الأولوية، وتأثيرها الإيجابي على ربحية الشركة بالفترة القادمة.

كما بينت أنها ستسلط الضوء على خططها التوسعية والمستقبلية، وستقوم الشركة بالإعلان عن تاريخ ومكان اللقاء قريباً.

وأعلنت الشركة يوم الاثنين الماضي، عن تقدمها ببلاغ لهيئة السوق السعودية ضد رئيس مجلس إدارة سابق، وأحد المساهمين، للاشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية.

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