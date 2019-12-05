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صعود الأسهم اليابانية بالختام مع التطورات التجارية

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صعود الأسهم اليابانية بالختام مع التطورات التجارية صعود الأسهم اليابانية بالختام مع التطورات التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب توقيع الصفقة التجارية بين واشنطن وطوكيو.

واستفادت الأسواق المالية في اليابان كذلك من التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث أن احتمالات تأجيل الصفقة التجارية لنهاية العام المقبل تقلصت مع تأكيد الرئيس الأمريكي أن المحادثات تسير بشكل جيد مع الجانب الصيني.

وبالعودة إلى الوضع داخل اليابان، فإن البرلمان أقر بالموافقة على الصفقة التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، كما أن واشنطن أعلنت أنه من المحتمل التوقيع في الأسبوع المقبل.

وبنهاية الجلسة، صعد مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 164.9 نقطة ليصل إلى 23300.1 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فارتفع بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1711.41 نقطة، ليكون أقل قليلاً من أعلى مستوى في 13 شهر ونصف والذي سجله في الشهر الماضي عند 1719.57 نقطة.

وبحلول الساعة 7:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 108.87 ين.

مباشر (اقتصاد)

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