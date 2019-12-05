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الذهب يرتفع عالمياً مع إشارات مختلطة بشأن الصفقة التجارية

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الذهب يرتفع عالمياً مع إشارات مختلطة بشأن الصفقة التجارية الذهب يرتفع عالمياً مع إشارات مختلطة بشأن الصفقة التجارية

مباشر: صعدت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع إشارات مختلطة بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وشهد الأسبوع الجاري تعليقات متضاربة حول التطورات التجارية، حيث عززت احتمالات تأجيل الصفقة التجارية لما بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 من تكالب المستثمرين على الملاذات الآمنة ليقفز الذهب إلى أعلى مستوى في شهر.

لكن المعدن قلص مكاسبه بعد تقارير تؤكد أن الولايات المتحدة والصين يقتربان من الصفقة يليها تصريحات الرئيس دونالد بأن المحادثات مع بكين جيدة للغاية.

وتلقى الذهب كذلك الدعم من استمرار الخسائر في قيمة الدلار الأمريكي، الأمر الذي جعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات الميزان التجاري وطلبيات المصانع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1483.30 دولار للأوقية رابحاً 3.10 دولار.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة هامشية 0.09 بالمائة أو 1.26 دولار مسجلاً 1475.85 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.1 بالمائة مسجلاً 97.550.

مباشر (اقتصاد)

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