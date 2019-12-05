هيئة السوق السعودية توافق على طلب "الشرقية للتنمية" بزيادة رأسمالها

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب الشركة الشرقية للتنمية بزيادة رأسمالها من 75 مليون ريال إلى 120 مليون ريال، عن طريق إصدار 4.50 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس أن الزيادة في رأس المال تأتي لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين.

وتابعت: سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمال الشركة الشرقية للتنمية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأشارت إلى أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

ونوهت الهيئة، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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