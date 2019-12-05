إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن تحديد قنوات التواصل الرسمية مع الشركة

و حرصاً من الشركة على مشاركة مساهميها اهم التطورات و خاصةً في ظل الخطوات الحالية التي تقوم بها الشركة لإنجاز مشروع رفع رأس المال و عملها مع المستشار المالي شركة وساطة المالية، فأن الشركة وبمبادره منها تقوم بالإعداد للقاء صحفي إعلامي وبحضور من يرغب من مساهمي الشركة، يتم فيه عرض ملخص على ابرز ملامح عملية رفع رأس المال و كيفية استخدام الموارد الناتجة عن عملية حقوق الأولوية و تأثيرها الإيجابي على ربحية الشركة في الفترة القادمة.
كما ستسلط الشركة بعض الضوء على خططها التوسعية والمستقبلية، وستقوم الشركة بالإعلان عن تاريخ و ومكان اللقاء قريباً.
و قد اتاحت الشركة للعموم التواصل بشأن أي استفسار او إقتراح للموضوعات المرغوب في نقاشها وذلك من خلال عنوان البريد الالكتروني التالي (IR.Inquires@saudipaper.com)، ويُمكن مشاركة أي موضوعات أو إستفسارات يرغب أي شخص أو جهة مناقشتها بإرسالها على البريد اعلاه.