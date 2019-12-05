محللون.. ترقب سعر "أرامكو" محرك أساسي للسوق السعودي بجلسة الخميس

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: توقع محللون لـ مباشر أن يستمر سوق الأسهم السعودي في الاتجاه الهابط خلال تعاملات يوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين للإعلان عن السعر النهائي لسهم أرامكو.

وأشار المحللون إلى أن تطورات اكتتاب أرامكو السعودية، هو المسيطر الأكبر على توجهات المستثمرين في الوقت الحالي، رغم مكاسب النفط وعودة التفاؤل التجاري.

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأربعاء على تراجع بنسبة 0.15 بالمائة عند مستوى 7871 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.3 مليار ريال.

وتوقع المحلل بأسواق المال محمد الميموني لـ "مباشر" أن تستمر تراجعات السوق السعودي خلال جلسة الخميس معللاً ذلك بترقب إعلان المتداولين عن سعر الطرح النهائي لأرامكو.

وأضاف الميموني أن تسابق المؤسسات المالية والشركات الاكتتاب في أرامكو كان لها دورٌ في التأثير على السوق الفترة الماضية؛ حيث أعلنت شركة "ساسكو" أمس عن حصولها على تمويل يقارب الـ 150 مليون ريال للاكتتاب في أرامكو؛ بالتالي كان هناك عمليات بيعية ضغطت على السوق بشكل كبير.

وتابع الميموني أن المسيطر الرئيسي على السوق في الوقت الحالي هو ترقب سعر طرح أرامكو، خاصة بعد تقارير أجنبية بأن السعر سيكون عند الحد الأعلى.

ومن الناحية الفنية؛ أشار الميموني إلى أن السوق يتداول عند منطقة الـ 7800 نقطة وهي تعتبر منطقة دعم قوية للمؤشر، لافتاً إلى أن السوق أصبح يسير في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط.

وأشار الميموني إلى أنه من المهم أن يتمسك السوق بتلك المستويات، وفي حالة كسرها سوف يفتح الآفاق للعودة لمناطق الـ 7500 نقطة.

ومن جانبه، قال سعد آل ثقفان لـ" مباشر" إن انتظار المستثمرين لسعر طرح أرامكو والإعلان عن تخصيص الفائض هو من أهم الأسباب التي سوف تحدد اتجاه السوق لجلسة اليوم.

وتوقع الثقفان استمرار تراجع السوق، مرجحاً أن تكون السيولة أقل بكثير من جلسة أمس إن لم يكن هناك صفقات خاصة أو أخبار مؤثرة عن أرامكو، أو مؤثرات خارجية أو عالمية قد تؤثر على مجريات جلسة التداول.

وأضاف الثقفان أن السوق شهد خروج سيولة قوية في الفترة الماضية تراوحت بين 250 مليار إلى 300 مليار ريال وذلك للحصول على الاكتتاب.

وتوقع الثقفان عودة السيولة للسوق السعودي، مع عودة فائض الاكتتاب للمستثمرين، وبدء تداول أرامكو.

ومن المقرر أن تعلن شركة الزيت العربية السعودية، أرامكو السعودية اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول عن السعر النهائي للسهم.

وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي، ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول من الشهر ذاته.

وكشفت تقارير صحفية عن مصادر لها أمس أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" تدرس تسعير أسهمها المطروحة للاكتتاب العام عند 32 ريالاً للسهم.

وأوضحت المصادر؛ وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرج"، أن هذا التسعير، يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري الذي أعلنت عنه الشركة.

وانتهت أمس الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول، بحلول الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، فترة اكتتاب شريحة المؤسسات بالطرح الأولي لشركة "أرامكو.

وكشفت مؤخراً شركة سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، أمس الثلاثاء عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ17 الأولى من طرح شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو.

ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي محمد السويد، لـ"مباشر": إن تجاوز سعر النفط مستوى 65 دولاراً بسبب أي قرارات جديدة لأوبك فسيعطي ذلك دفعة جيدة لسعر سهم أرامكو.

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