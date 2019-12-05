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"الصقر" توقع عقداً لتقديم خدمات التأمين لمنسوبي "مهارة"

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"الصقر" توقع عقداً لتقديم خدمات التأمين لمنسوبي "مهارة" "الصقر" توقع عقداً لتقديم خدمات التأمين لمنسوبي "مهارة"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عن الاتفاق مع شركة مهارة للموارد البشرية على تقديم خدمات تأمينية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن الأقساط السنوية المتوقعة لهذا العقد تمثل 5 بالمائة، من إجمالي المبيعات السنوية للشركة.

وأشارت إلى أنها ستقوم، بموجب العقد، بتوفير تغطية التأمين الصحي لمنسوبي شركة مهارة للموارد البشرية، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها

كما نوهت إلى أنه تم تجديد هذا العقد مع شركة مهارة للموارد البشرية للمرة السادسة على التوالي.

وأعلنت شركة الصقر للتأمين، في يوليو / تموز الماضي، عن توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية، مع شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني.

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